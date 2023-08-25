Набережную Сочи оставили без электросамокатов

Опубликовано: 19:25, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На знаменитой набережной Сочи и еще в нескольких районах города-курорта самокатов станет намного меньше, а взять их в прокат будет просто негде – такое решение приняли власти города.

Власти Сочи ограничили прокат электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности – такие ограничения вводятся в 23 городских зонах, и в первую очередь на Приморской набережной, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Городская комиссия уже установила на "запретных" улицах 22 дорожных знака, в перспективе границы исторического центра будут полностью очищены от проката электросамокатов, заявил глава Сочи Алексей Копайгородский, передает "АиФ-Юг".

Компании-прокатчики уже получили уведомления о расторжении соглашений по аренде мест пунктов проката техники, пообещав, что в противном случае она будет изыматься.

Надо заметить, что прокатчики отреагировали на это довольно оперативно: некоторые из них уже внесли изменения в программы своих самокатов, которые отключают их в запретных зонах.

Сейчас власти курорта прорабатывают процедуру изъятия бесхозных транспортных средств.