Вестник Кавказа

Почти 10 природных пожаров потушили на Ставрополье за 24 часа

Почти 10 природных пожаров потушили на Ставрополье за 24 часа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье сохраняется риск возникновения ландшафтных пожаров. Накануне в регионе ликвидировали почти 10 таких возгораний.

За минувшие 24 часа в Ставропольском крае справились почти с 10 ландшафтными пожарами. Об этом сказано в заявлении, распространенном региональным управлением МЧС.

"Потушено 9 природных пожаров, всего в крае произошло 13 пожаров"

– пресс-служба ведомства

В частности, около поселка Дружба Новоалександровского округа было ликвидировано возгорание на площади 900 кв метров, в Нефтекумске – на площади 1 тыс кв метров.

При этом отмечается, что на востоке и северо-западе края по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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