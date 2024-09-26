Почти 10 природных пожаров потушили на Ставрополье за 24 часа

На Ставрополье сохраняется риск возникновения ландшафтных пожаров. Накануне в регионе ликвидировали почти 10 таких возгораний.

За минувшие 24 часа в Ставропольском крае справились почти с 10 ландшафтными пожарами. Об этом сказано в заявлении, распространенном региональным управлением МЧС.

"Потушено 9 природных пожаров, всего в крае произошло 13 пожаров"

– пресс-служба ведомства

В частности, около поселка Дружба Новоалександровского округа было ликвидировано возгорание на площади 900 кв метров, в Нефтекумске – на площади 1 тыс кв метров.

При этом отмечается, что на востоке и северо-западе края по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность.