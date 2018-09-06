Вестник Кавказа

В реке на Ставрополье снова массово гибнет рыба

В реке на Ставрополье снова массово гибнет рыба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские экологи снова зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Кума, о которой сообщили местные жители. Как полагают в краевом Минэкологии, экокатастрофа связана со сбросами отходов местными предприятиями.

В реке Кума в Минераловодском и Предгорном округах Ставропольского края массово гибнет рыба – тревогу забили в соцсетях местные жители, на места немедленно выехала проверка, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

"В связи с информацией о гибели рыбы в реке Кума проводятся мероприятия по установлению источника загрязнения"

- Минприроды Ставрополья

В проверке, помимо сотрудников министерства, принимают участие Росприроднадзора по СКФО, Азово-Черноморского территориального управления федерального агентства по рыболовству, передает "Интерфакс".

Проверка в активной фазе, пока ее результаты неизвестны, однако специалисты полагают, что причиной экологической катастрофы вновь будет человеческий фактор – в мае нынешнего 2024 года здесь была аналогичная ситуация, причиной которой стал сброс жидких отходов в реку местным сельскохозяйственным предприятием.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1460 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан представит на COP29 новую инициативу для фермеров

Азербайджан представит на COP29 новую инициативу для фермеров

Ставропольские заказники очистили от мусора

Ставропольские заказники очистили от мусора

Пустынная пыль загрязнила Грузию

Пустынная пыль загрязнила Грузию

Алтай и Кабардино-Балкария вошли в топ экологических регионов России

Алтай и Кабардино-Балкария вошли в топ экологических регионов России

Бакинская климатическая неделя стартовала в Азербайджане

Бакинская климатическая неделя стартовала в Азербайджане

В Национальном парке «Кисловодский» потушили пожар

В Национальном парке «Кисловодский» потушили пожар

Парк со смотровой башней заработал в Махачкале

Парк со смотровой башней заработал в Махачкале

Первая зарядная станция для электромобилей открыта в Кисловодске

Первая зарядная станция для электромобилей открыта в Кисловодске

Уголовное дело о загрязнении земли опасными веществами завели на Ставрополье

Уголовное дело о загрязнении земли опасными веществами завели на Ставрополье

Баку принимает Каспийский энергетический форум

Баку принимает Каспийский энергетический форум

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы