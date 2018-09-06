В реке на Ставрополье снова массово гибнет рыба

Ставропольские экологи снова зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Кума, о которой сообщили местные жители. Как полагают в краевом Минэкологии, экокатастрофа связана со сбросами отходов местными предприятиями.

В реке Кума в Минераловодском и Предгорном округах Ставропольского края массово гибнет рыба – тревогу забили в соцсетях местные жители, на места немедленно выехала проверка, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

"В связи с информацией о гибели рыбы в реке Кума проводятся мероприятия по установлению источника загрязнения"

- Минприроды Ставрополья

В проверке, помимо сотрудников министерства, принимают участие Росприроднадзора по СКФО, Азово-Черноморского территориального управления федерального агентства по рыболовству, передает "Интерфакс".

Проверка в активной фазе, пока ее результаты неизвестны, однако специалисты полагают, что причиной экологической катастрофы вновь будет человеческий фактор – в мае нынешнего 2024 года здесь была аналогичная ситуация, причиной которой стал сброс жидких отходов в реку местным сельскохозяйственным предприятием.