Не стало известного мультипликатора Марины Восканьянц

Сегодня ночью скончалась одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц. Более трех десятков лет она проработала в "Союзмультфильме".

В ночь с четверга на пятницу ушла из жизни мультипликатор Марина Восканьянц, проработавшая свыше трех десятилетий в "Союзмультфильме". Соответствующую информацию подтвердил 4 октября шеф-редактор киностудии в своем Telegram-канале.

Восканьянц было 90 лет. Причина смерти на данный момент не сообщается.

"Марина Константиновна Восканьянц прожила долгую жизнь, стала заслуженным художником РФ, получила почетный приз Суздальского фестиваля за вклад в профессию, воспитала прекрасную дочь Таню Подгорскую, которая пошла по маминым стопам. И стала легендой. Светлая память"

– Сергей Капков

Мультипликатор приложила руку к созданию многих известных картин, среди которых мультфильмы о Простоквашино, "Щелкунчик", "Дюймовочка" и "Бременские музыканты".