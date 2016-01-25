Вестник Кавказа

Умер Вячеслав Добрынин

Умер Вячеслав Добрынин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве умер Вячеслав Добрынин. Ранее народного артиста госпитализировали с инсультом. В последний месяц он был в тяжелом состоянии.

В одной из клиник Москвы на 79 году жизни скончался народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин.

Отмечается, что известного артиста госпитализировали из-за проблем с сердцем меньше недели назад. Композитору резко поплохело в начале сентября.

Ранее Добрынин перенес два инсульта, из-за чего он несколько лет не выступал. В последний месяц он находился в тяжелом состоянии и почти не вставал с постели.

Дата и место похорон певца будут озвучены позже.

Добрынин известен как автор музыки многих популярных песен, которые исполняли известные артисты. Он становился лауреатом различных премий.

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