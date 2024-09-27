Вестник Кавказа

Более 400 человек приняли участие в фестивале плавания в Сочи

Закат на набережной в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Более 400 человек приняли участие в фестивале плавания в Сочи. Участники соревновались на трех дистанциях: 1000, 2600 и 5000 метров.

В Сочи прошел масштабный городской фестиваль плавания под названием «Кубок чемпионов Сочи-2024». Это событие собрало более 400 участников из 18 регионов России, что свидетельствует о высоком интересе к плаванию как спорту и творческой культуре соревнований. Фестиваль обрел популярность не только среди профессиональных спортсменов, но и среди любителей, желающих испытать себя в различных дистанциях.

Соревнования прошли на пляже «Приморский», расположенном в центральном районе Сочи. Этот пляж стал идеальной площадкой для проведения таких масштабных мероприятий благодаря своей развитой инфраструктуре и прекрасным условиям для зрителей и участников. Широкая пляжная зона, чистая вода и живописные виды сделали это место комфортным для всех участников.

Пляж «Приморский» известен не только как место для отдыха, но и как важная спортивная площадка. Здесь регулярно проводятся соревнования различного уровня, что привлекает внимание спортсменов и зрителей. В этом году организаторы постарались создать комфортные условия для участников, обеспечив их всем необходимым для успешного выступления.

Альберт Маннанов стал настоящей звездой фестиваля, заняв первое место на самой протяженной дистанции в 5000 метров. Его результат – менее одного часа – подчеркивает его высокий уровень подготовки и мастерства. Это стало не только личной победой, но и вдохновляющим примером для других участников.

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