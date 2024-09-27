Смотровая площадка на курорте в Сочи обновилась

«Роза Хутор» в Сочи провел обновление на смотровой площадке, откуда открывается незабываемый обзор на горы. В будущем там появятся новые привлекательные для туристов объекты.

Обзорную смотровую площадку обновили на «Роза Хутор» в Сочи. Она стоит выше 2 метров над уровнем моря, рассказал гендиректор курорта Александр Белокобыльский.

"Курорт "Роза Хутор" провел реновацию обзорной площадки горного кластера Роза Пик, которую ежегодно посещают около 2 млн туристов"

- Александр Белокобыльский

С его слов, что смотровая площадка крайне популярна у туристов не только курорта, но и Сочи, так как с нее можно запечатлеть уникальные виды на горы.

Рядом с ней находится множество экстремальных развлечений: мосты на большой высота между ущельями, качели и тропы.

«Теперь здесь установлены современные ограждения, проложены галечные и брусчатые дорожки, организованы теневые зоны с навесами, создано парковое пространство для отдыха с лавочками, растительными композициями и креативными фоторамками»

- Александр Белокобыльский

Также «Роза Хутор» планирует создать новые точки притяжения в будущем, добавил в разговоре с изданием «Интерфакс» гендиректор курорта.