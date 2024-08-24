Вестник Кавказа

Праздники в ноябре россияне проведут в Сочи

Сочинский дендрарий
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Праздничные выходные в ноябре 2024 года многие россияне собираются провести в путешествиях по России. Самое популярное направление - курортный Сочи.

В настоящее время больше всего бронирований на начало ноября приходится на Сочи, следует из данных сервиса путешествий МТС Travel.

Отдыхать россияне будут 3 и 4 ноября, из всех бронирований на эти даты 12% приходятся на Сочи, ночь обойдется путешественникам почти в 7 тыс рублей.

Также многие туристы выбрали Москву и Петербург, чтобы провести праздники. В 2024 году Северная столица занимает третью строчку, тогда как годом ранее - первую, передают "Известия".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1430 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Воздвижение Креста Господня 2024: история праздника, традиции и запреты

Воздвижение Креста Господня 2024: история праздника, традиции и запреты

День осеннего равноденствия 2024: что это, когда наступает, приметы, ритуалы

День осеннего равноденствия 2024: что это, когда наступает, приметы, ритуалы

Новогодний отдых в России подорожал на 20%

Новогодний отдых в России подорожал на 20%

Новых выходных не будет в России в 2025 году

Новых выходных не будет в России в 2025 году

Москве 877 лет: праздник на улицах города, парад трамваев и выступление в Павильоне &quot;Азербайджан&quot; на ВДНХ

Москве 877 лет: праздник на улицах города, парад трамваев и выступление в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Что празднуют в сентябре в России и в мире?

Что празднуют в сентябре в России и в мире?

Подарки в национальном стиле подарили первоклассникам Северной Осетии

Подарки в национальном стиле подарили первоклассникам Северной Осетии

В Астрахани открывается молодежный центр &quot;Коса&quot;

В Астрахани открывается молодежный центр "Коса"

На школьную линейку в Краснодаре допустят не всю семью

На школьную линейку в Краснодаре допустят не всю семью

Успение Пресвятой Богородицы: что это за праздник, как его отмечать и что нельзя делать?

Успение Пресвятой Богородицы: что это за праздник, как его отмечать и что нельзя делать?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы