Праздники в ноябре россияне проведут в Сочи

Праздничные выходные в ноябре 2024 года многие россияне собираются провести в путешествиях по России. Самое популярное направление - курортный Сочи.

В настоящее время больше всего бронирований на начало ноября приходится на Сочи, следует из данных сервиса путешествий МТС Travel.

Отдыхать россияне будут 3 и 4 ноября, из всех бронирований на эти даты 12% приходятся на Сочи, ночь обойдется путешественникам почти в 7 тыс рублей.

Также многие туристы выбрали Москву и Петербург, чтобы провести праздники. В 2024 году Северная столица занимает третью строчку, тогда как годом ранее - первую, передают "Известия".