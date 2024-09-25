В Сочи, Геленджике и Анапе продолжается купальный сезон

Бархатный сезон в Краснодарском крае в разгаре, вода в море теплая, что позволяет купаться. На курортах морская вода сохраняет 24 градуса.

Черноморские курорты продолжают радовать туристов бархатным сезоном.

Сегодня самое теплое море можно найти в Геленджике - 24,5 градуса. Совсем немного море прохладнее в Туапсе, Сочи, Анапе, Новороссийске, информирует региональный гидрометцентр.

Несмотря на высокую температуру воды в море, купаниям может помешать непогода. На 1 и 2 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение, а над морем могут образовываться смерчи.

"В течение суток 1 и 2 октября местами в крае ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с"

– МЧС Краснодарского края