Вестник Кавказа

Пляжи Новороссийска закрыли купальный сезон

Пляжи Новороссийска закрыли купальный сезон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пляжи курортного Новороссийска закрылись для отдыхающих, однако причина не в непогоде, которая разгулялась на Черноморском побережье – просто в городе завершился купальный сезон, а пляжи начали готовить к новому.

Власти краснодарского курортного Новороссийска сообщили о завершении пляжного сезона-2024 – минувшем летом в городе  что в городе работали 27 пляжей, рассчитанных на 30 тыс человек, пишет официальный сайт городской администрации.

"Наши пляжные территории с каждым годом становятся все популярнее у жителей и гостей города. За последние годы появилось субсидирование на обустройство пляжных территорий. Так, в прошлом году благодаря нацпроекту была обустроена новой пляжной инфраструктурой зона рекреации "Мысхако"

- заместитель начальника управления курортов и туризма Наталья Леонова

Впрочем, закрытие сезона не означает, что пляжные территории будут отдыхать до следующего лета – местные предприниматели уже подали пять заявок на субсидирование, чтобы обустроить их к летнему сезону 2025 года, четыре уже одобрены: на обустройство будет выделено 29,9 млн рублей из местного бюджета, отметили в администрации города.

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