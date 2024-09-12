Удар шторма придется на Абхазию и Грузию - российские синоптики

Шторм, который ожидался в Сочи минувшей ночью, сдвинулся, российское побережье он обойдет стороной. Основной удар стихии примут Абхазия и Грузия, считают синоптики.

Синоптики изменили прогноз по шторму на Черном море, наибольшая опасность нависла над Абхазией, а также Грузией, говорится в сообщении российского центра погоды «Фобос».

«В полной мере стихия проявит себя все-таки не в Сочи, а на территории соседних Абхазии и Грузии»

– Фобос

В Сочи в среду ожидаюсь грозы, в четверг на курорте снова будет солнечно и жарко.

Отметим, что по оценкам специалистов из Абхазии, в республике также миновала угроза разрушительного шторма. Ночью в Абхазии прошел ливень. Днем в среду возможны осадки, но к вечеру в Абхазии распогодится, заявила метеоролог Асида Ахсалба, передает Sputnik.