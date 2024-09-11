Вестник Кавказа

Штормы с дождями надвигаются на Грузию

Штормы с дождями надвигаются на Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До четверг в Грузии будет сохраняться неблагоприятная погода. В ряде районов будут идти дожди, а на море ожидаются штормы.

В течение ближайших трех суток в большей части регионов Грузии будут идти кратковременные дожди с молнией и градом, сопровождающиеся усилением ветра. Об этом информирует 23 сентября Нацагентство окружающей среды

Согласно прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться до 25 сентября включительно. В частности, на море ожидается 3-4-балльный шторм.

Осадки могут привести к подъему воды в реках, что грозит активизаций оползнево-селевых процессов.

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