В Армении ждут резкого похолодания

Уже в ближайшие дни на всей территории Армении ожидается резкое похолодание, а начнется оно с грозовых дождей, которые пройдут в том числе и в Ереване – в целом температура воздуха снизится на 3-6 градусов.

На смену жаре, установившейся на всей территории Армении, уже сегодня придет похолодание, которое будет сопровождаться дождями и грозами, а также усилением ветра, сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга страны.

С 17 по 21 сентября в большинстве регионов пройдут дожди с грозами, местами осадки будут особенно сильными, возможен туман. При этом при грозах порывы ветра могут достигать 18-22 м/с, что соответствует шторму, а температура воздуха уже сегодня понизится на 3-6 градусов, передает Sputnik Армения.

В Шираке воздух прогреется лишь до 17 градусов тепла, в Гегаркунике будет просто холодно – не выше 15 градусов со знаком плюс. А вот в Котайке будет до 22, как в Тавуше, а вот в Арагацотне, Арарате, Армавире, Сюнике и Вайоц Дзоре останется тепло – до +27.

В Ереване сегодня пройдут грозовые дожди, а температура воздуха не превысит 25 градусов тепла.