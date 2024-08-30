Вестник Кавказа

В Армении ждут резкого похолодания

В Армении ждут резкого похолодания
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в ближайшие дни на всей территории Армении ожидается резкое похолодание, а начнется оно с грозовых дождей, которые пройдут в том числе и в Ереване – в целом температура воздуха снизится на 3-6 градусов.

На смену жаре, установившейся на всей территории Армении, уже сегодня придет похолодание, которое будет сопровождаться дождями и грозами, а также усилением ветра, сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга страны.

С 17 по 21 сентября в большинстве регионов пройдут дожди с грозами, местами осадки будут особенно сильными, возможен туман. При этом при грозах порывы ветра могут достигать 18-22 м/с, что соответствует шторму, а температура воздуха уже сегодня понизится на 3-6 градусов, передает Sputnik Армения.

В Шираке воздух прогреется лишь до 17 градусов тепла, в Гегаркунике будет просто холодно – не выше 15 градусов со знаком плюс. А вот в Котайке будет до 22, как в Тавуше, а вот в Арагацотне, Арарате, Армавире, Сюнике и Вайоц Дзоре останется тепло – до +27.

В Ереване сегодня пройдут грозовые дожди, а температура воздуха не превысит 25 градусов тепла.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
665 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Бархатный сезон на Кубани начнется с жары

Бархатный сезон на Кубани начнется с жары

Кабардино-Балкарию будет штормить два дня

Кабардино-Балкарию будет штормить два дня

Смерчи могут нагрянуть на Черноморское побережье Кубани

Смерчи могут нагрянуть на Черноморское побережье Кубани

Бархатный сезон в Крыму 2024: что это такое, сколько длится и стоит ли ехать?

Бархатный сезон в Крыму 2024: что это такое, сколько длится и стоит ли ехать?

Ключевая ставка в среднем составит 19% до конца года - аналитики ЦБ

Ключевая ставка в среднем составит 19% до конца года - аналитики ЦБ

Ливни с градом и шквалистый ветер накроют Кабардино-Балкарию

Ливни с градом и шквалистый ветер накроют Кабардино-Балкарию

Повышенная пожароопасность введена на Северном Кавказе

Повышенная пожароопасность введена на Северном Кавказе

Жара и дожди ожидаются на Ставрополье

Жара и дожди ожидаются на Ставрополье

Пыльная буря и ураганный ветер ждут Ставрополье

Пыльная буря и ураганный ветер ждут Ставрополье

В Крым идут долгожданные ливни и грозы

В Крым идут долгожданные ливни и грозы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы