Вестник Кавказа

Иномарка наехала на четырех пешеходов в Ереване

Иномарка наехала на четырех пешеходов в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один человек погиб в результате наезда машины на группу пешеходов в столице Армении. Еще несколько граждан получили травмы.

Вечером 4 октября на пешеходном переходе в Ереване произошло ДТП с участием иномарки. Об этом пишут армянские СМИ.

Согласно предварительным данным, автомобиль Kia сбил четырех граждан, переходивших дорогу. В результате аварии погиб один человек, еще у троих диагностированы различные травмы.

В ходе проверки было установлено, что мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, был в состоянии алкогольного опьянения. При себе у него также не оказалось водительских прав.

По факту произошедшего завели уголовное дело.

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