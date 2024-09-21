Массовая авария произошла в Армении – ранены дети

ДТП со множеством раненым случилось сегодня на западе Армении. На трассе столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. В результате травмы получили почти десять человек, в том числе женщины и дети.

Крупный дорожный инцидент произошел сегодня в западной части Армении, на трассе, связывающей столицу страны Ереван и город Гюмри.

Изначально об аварии сообщил сайт Shamshyan.com. По его данным, местом ЧП стала Арагацотнская область. Примерно в 18:00 по местному времени (17:00 мск) на трассе М1 произошло столкновение трех машин: двух легковых "Мерседес Бенц" и микроавтобуса "Форд Транзит". С травмами, по данным издания, были госпитализированы семь человек, в том числе три женщины и два ребенка.

Позже детали дорожного события уточнили в МВД. По информации ведомства, ранены были девять человек, из них четверо дети. Один из водитель, также получивший повреждения, находится в тяжелом состоянии.