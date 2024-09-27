Какие новые виды туризма появятся в Узбекистане?

Власти Узбекистана приняли решение развивать принципиально новые для страны виды туризма. Военный, геологический, научный – какой еще туризм появится в Узбекистане в 2025 году?

Гости Узбекистана и сами жители страны скоро смогут попробовать такие необычные виды туризма, как промышленный, управленческий и некоторые другие. Подробности рассказали в Комитете по туризму республики.

В ведомстве уточнили, что внедряться нововведения планируют со следующего года.

Промышленный туризм

Промышленные туристы смогут посещать различные объекты, например, фабрики или завода. Там они смогут ознакомиться с тем, как ведется производство.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Геологический туризм

В рамках этого вида туризма гости смогут посещать работающие месторождения и шахты, а также недействующие объекты. Туристы смогут увидеть своими глазами взрывы и пройти с экскурсией по горным рельефам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Научный туризм

Этот вид туризма предполагает посещение научных объектов, в том числе НИИ Академии наук и лабораторий. Интересны будут гостям также обсерватории и планетарии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военный туризм

Выбравшие военный туризм смогут не только побывать в местах военной истории, ознакомиться с памятниками и поближе узнать жизнь военных. На платной основе туристы смогут пострелять, в том числе из огнестрельного оружия. Уже выбрано место, где можно будет попробовать свои силы в стрельбе, – база Минобороны в Кибрае под Ташкентом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Государственно-управленческий туризм

Те, кто решит заняться таким туризмом, побывают в местах, связанных с политической жизнью Узбекистана. Они смогут посетить также правительственные здания.