Полярное сияние увидят скоро в Москве

Редкое для средних широт природное явление – полярное, или северное сияние – смогут наблюдать скоро жители Москвы, а также Северо-Запада и Центральной России. Причина – мощные магнитные бури.

Северное сияние можно будет увидеть в ночь на воскресенье в Москве и Московской области, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Полярное сияние возникает на фоне сильных магнитных бурь. Как раз такая буря начинается в эти минуты на Земле из-за супервзрыва на Солнце. Она продлится от двух до четырех дней.

По его словам, это станет возможным после того, как в пятницу будут лить дожди, а в субботу небо будет затянуто облаками: ночь на воскресенье ожидается малооблачной, что позволит увидеть то самое свечение атмосферы.

"В связи с простыми метеоусловиями Аврору также могут увидеть в ночь на 6 октября жители северных районов Центральной России, Верхневолжья, Северо-Запада, южных районов Русского Севера, междуречья Волги и Дона, Центральной Сибири и юга Западной Сибири"

– Тишковец

Синоптик добавил, что следующей ночью полярное сияние "посетит" Черноземье и некоторые другие части России.

Он также рассказал, где лучше всего смотреть северное сияние. Идеальным местом станут районы, где отсутствует световое загрязнение. Так что стоит выбрать локации, удаленные от городов и от инфраструктуры.