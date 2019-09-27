Вестник Кавказа

Полнолуние и магнитная буря - когда поле нормализуется?

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Магнитосфера Земли после мощной магнитной бури, совпавшей с полнолунием в сентябре, успокоится к сегодняшнему вечеру. В конце месяца ожидается новая магнитная буря.

Геомагнитное поле Земли после сильной бури класса G4, начавшейся более суток назад, и сейчас находится в возмущенном состоянии. Магнитная буря пришлась на полнолуние в сентябре. Когда поле Земли придет в норму, сообщил в соцсети ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшей ночью магнитосфера Земли оставалась в слабо возмущенном состоянии. В первой половине наступившей среды геомагнитное поле ожидается также в слабо возмущенном состоянии, не исключены и непродолжительные периоды слабых магнитных бурь. Окончательно магнитосфера Земли перейдет в спокойное состояние ближе к вечеру»

– Леус

На следующей неделе прогнозируется еще одна магнитная буря, она будет не такой сильной, как вчерашняя, ее класс составит G1.

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