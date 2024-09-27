Баку: Ереван говорит о миролюбии на фоне милитаризации

МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании миролюбия в качестве прикрытия. Там отметили, что это происходит на фоне наращивания наступательного вооружения.

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление представителя армянской дипломатии Ани Бадалян, в котором она оправдывает милитаризацию республики.

Она также говорила о якобы предполагаемых угрозах со стороны Азербайджана и обвинила Баку в использовании COP29 для "подготовки военной агрессии против Армении".

Гаджизаде заявил, что Ереван говорит о своей миролюбивой позиции на фоне увеличения наступательного вооружения. Он назвал эти разговоры манипуляцией и попыткой ввести мировое сообщество в заблуждение.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что ложная пропаганда Армении, которая призывает отказаться от участия в конференции COP29 в Азербайджане, вызывает сожаление.

Дипломат сказал, что Ереван не заинтересован в достижении устойчивого мира между странами и пытается сохранить статус-кво для будущей агрессии против Азербайджана.

Гаджизаде призвал Армению избегать противоречивых заявлений и провокаций. Он потребовал показать уважение к мировому праву реальными действиями.