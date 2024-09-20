Вестник Кавказа

Атлет из Дагестана стал первым на горном забеге в Чечне

Атлет из Дагестана стал первым на горном забеге в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бегун Мухаммад Алигаджиев победил на забеге по горной местности. Соревнования проходили в Чечне. Спортсмен показал лучший результат с рекордным временем.

Дагестанский бегун Мухаммад Алигаджиев принял участие в забеге по горной местности Kurchaloy Trail в Чечне, сообщает пресс-служба республиканского Минспорта.

Участники должны были преодолеть 8-километровый маршрут с окраины Курчалоя до села Хиди-Хутор. Сложность создавали не только затяжной подъем, но и перепад высот в 400 м.

В забеге приняли участие до 200 спортсменов, но первым до финиша добрался именно Мухаммад. Если всем участникам на преодоление дистанции потребовалось более часа, то дагестанцу — почти полчаса, что стало рекордом.

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