Атлет из Дагестана стал первым на горном забеге в Чечне

Бегун Мухаммад Алигаджиев победил на забеге по горной местности. Соревнования проходили в Чечне. Спортсмен показал лучший результат с рекордным временем.

Дагестанский бегун Мухаммад Алигаджиев принял участие в забеге по горной местности Kurchaloy Trail в Чечне, сообщает пресс-служба республиканского Минспорта.

Участники должны были преодолеть 8-километровый маршрут с окраины Курчалоя до села Хиди-Хутор. Сложность создавали не только затяжной подъем, но и перепад высот в 400 м.

В забеге приняли участие до 200 спортсменов, но первым до финиша добрался именно Мухаммад. Если всем участникам на преодоление дистанции потребовалось более часа, то дагестанцу — почти полчаса, что стало рекордом.