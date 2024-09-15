Конный пробег стартовал в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии начался многодневный конный переход, в котором участвуют больше 200 всадников. Конники преодолеют маршрут в 230 км за 5 дней. Переход завершится в Карачаево-Черкессии.

В среду в КБР стартовал открытый конный пробег «Кубок Кавказ» Это мероприятие привлекло более двух сотен всадников, готовых преодолеть маршрут длиной в 230 километров за пять дней. Участники пройдут через Приэльбрусье, Теберду, Учкулан, Архыз, Джилы-Су и завершат пробег в Карачаево-Черкессии.

«Открытый конный пробег «Кубок Кавказа» начался сегодня в с. Верхний Баксан в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. В нем принимают участие больше 200 человек практически из всех регионов СКФО. Такой масштабный переход у нас проводится впервые»

– председатель спортивного комитета администрации Эльбрусского района Магомет Джаппуев

Напомним, что конные пробеги имеют богатую историю, корни которой уходят вглубь веков. Они служили не только способом передвижения, но и способом испытания пределов человеческой выносливости. На Кавказе, известном своими традициями коневодства, такие мероприятия, как «Кубок Кавказа», приобретают особую значимость, так как вносят значительный вклад в развитие туризма и укрепление культурных связей как внутри страны, так и за ее пределами.