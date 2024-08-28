На Северном Кавказе откроют пять канатных дорог

На курортах Северного Кавказа в этом году собираются ввести в эксплуатацию пять канатных дорог. Объекты откроют сразу в трех республиках.

Сдать пять канатных дорог до конца года планируется на курортах Северного Кавказа, передает ТАСС.

Обновление инфраструктуры ожидает курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии, который отличается повышенной сложностью рельефа. Две канатные трассы будут доставлять туристов на курорте "Ведучи" в Чеченской республике, также подъемник откроется в комплексе "Мамисон", который сейчас возводится в Северной Осетии и должен открыться до конца года. Курорт сможет привлекать до 700 тысяч любителей активного отдыха в год.

Отметим, что самая длинная канатная дорога в стране расположена на Эльбрусе. Ее длина составляет 1675 метров, ее поддерживают 12 опор. Трасса способна принимать 1500 человек в час.