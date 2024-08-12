Туристы стали чаще выбирать горнолыжные курорты Северного Кавказа

Несмотря на то, что еще не закончилось лето, россияне уже начали бронировать отдых на зимний период. Среди наиболее популярных направлений – Архыз, Домбай и Красная Поляна.

Российские туристы уже начали бронировать зимний отдых: особой популярностью стали пользоваться горнолыжные курорты Северного Кавказа и Красной Поляны, рассказали туроператоры.

Планировать свой отдых на горнолыжных курортах россияне начали еще в июле, так как цена не только на проживание, но и на ски-пассы сейчас значительно ниже, чем будет в ноябре. В прошлом году они начали планировать отдых немного позже – в августе.

"Архыз, Домбай, Приэльбрусье готовы давать хорошие скидки, а Красная Поляна прекрасно понимает свое монопольное положение - по сути, это единственный российский горнолыжный курорт, который может более или менее на равных соперничать с Альпами"

- генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян

С его слов, популярностью также пользуются курорты Апатитов и Кировска, однако по числу бронирований они все равно уступают северокавказским курортам. Шерегеш – тоже одно из популярных направлений, но преимущественно среди жителей Урала и Сибири.