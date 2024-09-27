Древняя гончарная печь обнаружена в Сочи

Древнюю гончарную печь нашли археологи в Сочи. Находка относится к X веку н.э.

Археологи обнаружили в Сочи двойную гончарную печь X века н.э. Об этом сообщили в Сочинском географическом сообществе.

Гончарная печь, найденная археологами, является типичным представителем своего времени. Печи X века имели специфическую конструкцию, которая позволяла достигать высоких температур, необходимых для обжига керамики.

«Ученые предполагают, что в средние века в этом месте находился ремесленный квартал поселения»

– Сочинское географическое сообщество

Отмечается, что стены печи были сделаны из толстых глиняных блоков, которые обеспечивали хорошую теплоизоляцию. Такая конструкция позволяла равномерно распределять тепло, что способствовало лучшему обжигу изделий. Печи обычно имели несколько уровней, что позволяло одновременно обжигать большое количество предметов.

Исследование данной печи может раскрыть множество секретов, касающихся технологий производства. Как именно использовались местные ресурсы? Какую глину применяли? Все эти вопросы требуют тщательного анализа.

Фрагменты толстостенной керамики, найденные вблизи печи, не менее значимы, чем сама печь. Эти изделия украшены двусторонним орнаментом, который может рассказать о культуре и мифах тех времен.