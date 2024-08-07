Уникальный некрополь нашли археологи в Ингушетии на границе с Грузией

Очередная важная археологическая находка была сделана в горах Ингушетии. Ученые обнаружили древний некрополь, уникальное месторасположение которого позволит узнать больше о связях ингушей и грузин – исторический памятник находится на границе с Грузией.

Старинный некрополь прольет свет на взаимоотношения ингушей и грузин в Средневековье, рассказали в школе каменщиков-реставраторов "Наследие".

Памятник был открыт во время реставрации комплекса башен Нижний Пуй. Он расположен в горной части Ингушетии, очень близко к границе Грузии.

"Открытие сулит прорыв в изучении истории взаимоотношений двух народов"

– школа

В некрополе были обнаружена также человеческие останки и различные предметы. Все это поможет подробнее узнать о различных – культурных, военных и политических – взаимоотношениях двух народов. До настоящего времени такой информации было не очень много.

Руководитель экспедиции Магомед Тангиев рассказал об истории открытия. По его словам, изначально археологи начали раскопки у одного из склепов, который находится в аварийном состоянии. И совсем рядом с ним был найден другой погребальный комплекс, по сути, пограничный между Ингушетией и Грузией.