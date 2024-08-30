Таксист оформил микрозайм на спящую пассажирку в Узбекистане

Уголовное дело открыто в Ташкенте в отношении водителя такси, который воспользовался практически беспомощным состоянием пассажирки и оформил на ее имя кредит онлайн.

Ташкентский таксист понесет наказание за то, что взял кредит на имя женщины, которую вез к месту назначения, и перевел средства на свою карту. Подробности преступления рассказали в ГУВД столицы Узбекистана.

Изначально в соцсетях разошлась версия, согласно которой водитель такси напоил пассажирку водой со снотворным, чтобы получить доступ к ее телефону и взять на нее кредит. Однако в ГУВД опровергли эти слухи, рассказав, что произошло на самом деле.

Потерпевшая покинула застолье в нетрезвом состоянии. Чтобы вернуться домой, она поймала ехавшее мимо такси. Внутри сидели два человека – женщина договорилась с ними, что они доставят ее за 20 тыс сумов (более $1,5) до места назначения. Но из-за употребленного спиртного у пассажирки возникли сложности с тем, чтобы внятно объяснить, куда именно ей нужно попасть. Тогда она показала место на своем телефоне и уснула.

Подозреваемые решили воспользоваться ситуацией. Взяв телефон женщины, они оформили на нее микрозайм на 12 млн сумов (почти $930). Полученные средства они сразу же перевели на свою карту.

Теперь в отношении хитрецов открыто уголовное, их подозревают в краже. Оба мужчины задержаны.