Таксист угрожал ножом жительнице Сочи

Сочинский водитель такси стал фигурантом уголовного дела: мужчина не давал проехать жительнице города домой, а также угрожал убить ее, рассказали в правоохранительным органах.

Таксист подозревается в совершении уголовного преступления в Сочи, официальные подробности сообщили в кубанском СУ СКР.

Изначально о событии стало известно из соцсетей. Как следовало из получившей широкий резонанс новости, ЧП случилось во дворе многоэтажки.

Таксист сначала поставил свою машину поперек дороги, сделав проезд по ней невозможным. Когда местная жительница все же захотела проехать к своему дому на своем авто, водитель стал озвучивать в отношении нее угрозы. Кроме того, подозреваемый показывал женщине нож.

Правоохранители провели проверку и открыли уголовное дело по статье об угрозе убийством.

Идет расследование, специалисты собирают доказательства и выясняют все подробности.