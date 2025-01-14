Вестник Кавказа

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на курорте в Турции

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на курорте в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер направил соболезнования президенту Турции в связи с трагедией на курорте в Болу. Ночью в Турции сгорел отель, погибли десятки людей.

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с пожаром на курорте, который имел трагические последствия.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу"

 – текст телеграммы

Российский лидер попросил передать родственникам погибших слова сочувствия и поддержки, также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

ЧП произошло в гостинице Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая минувшей ночью. Жертвами стали 66 человек, пострадал 51 человек, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, 17 человек уже выписаны из больницы. На момент пожара в отеле находились 238 отдыхающих.

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