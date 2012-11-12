Вестник Кавказа

В первый день президентства Трамп отменил 78 решений Байдена

В первый день президентства Трамп отменил 78 решений Байдена
© Фото: сайт 45-го президента США
Официально присягнувший на верность народу США 47-й президент страны Дональд Трамп начал свою работу с того, что отменил почти 80 решений своего предшественника – Джо Байдена.

Новый президент США Дональд Трамп в первый день у власти подписал указы об отмене 78 решений, принятых при его предшественнике Джо Байдене, объявили на митинге нового главы государства в Вашингтоне.

"Первый документ, который подписывает президент Трамп, - это аннулирование 78 решений эпохи Байдена"

- заявление

Среди отмененных решений — исполнительные указы, меморандумы и другие документы, принятые Байденом. Также Трамп запретил федеральным ведомствам выпускать новые нормативные акты до тех пор, пока новая администрация не установит полный контроль над работой правительства, передает РИА Новости.

Трамп подписал директиву, согласно которой в США отменяется цензура и возвращается свобода слова, в то же время за незаконное раскрытие информации к ответственности привлекаются бывшие чиновники администрации экс-главы государства Джо Байдена.

Отдельным указом Трамп приказал немедленно вернуть всех федеральных служащих к работе в офисах на полный рабочий день.

Также первые документы, подписанные новым президентом США в Белом доме после инаугурации, затронули ключевые назначения в его администрации.

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