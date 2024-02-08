Вестник Кавказа

В Аскеране появится туристическое село

Крепость в Аскеране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане хотят открыть туристическое село и парк под Ходжалы. Они разместятся в Аскеране, контракт на работы уже заключен.

В поселке Аскеран в Ходжалинском районе Азербайджана планируется создать туристическое село и парк.

Над проектом генерального плана-концепции и предварительным проектом парка "Аскеран Гала" завершает работу подведомственное Минкульту Азербайджана общество с ограниченной ответственностью Əsaslı Tikinti və Təchizat.

Выполнением работ займется компания Artcloud Network Inernational. Стороны заключили контракт на сумму 942,8 тыс манатов - почти $555 тыс.

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