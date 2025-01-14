Трамп официально президент США: главное об инаугурации

Двадцатого января Дональд Трамп вновь принял присягу на пост президента США. В инаугурационном выступлении избранный американский лидер выразил уверенность, что с его приходом к власти страна вступит в новую эпоху процветания и успеха

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов. Политик произнес клятву в стенах Конгресса на Капитолийском холме. После этого 47-й глава США выступил с традиционной речью, посвященной его намерениям и целям на посту главы государства. В начале получасового выступления Трамп обратился к бывшим президентам и гражданам США, а затем заявил о начале новой эпохи в истории страны - "Золотом веке Америки". По его словам, США станут образцом для подражания для всего мира. Среди вопросов, которым новый американский лидер уделил внимание в обращении, были экономика, миграция, торговля, также были затронуты некоторые социальные вопросы.

Была ли инаугурация Трампа?

Инаугурация избранного 47-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января этого года в Вашингтоне. Из-за похолодания впервые за 40 лет церемония вступления в должность прошла в зале Капитолия, а не перед зданием Конгресса. Во время торжественной церемонии новый американский президент принес присягу и обратился к нации с программной речью. В своем обращении 78-летний глава государства обозначил основные направления своего будущего политического курса.

Где и когда была инаугурация Трампа?

Инаугурацию Дональда Трампа посетили многие известные политики и общественные деятели, включая трех бывших президентов США. Кроме того, на мероприятии присутствовало много медийных личностей, поддерживающих Трампа. Инаугурацию посетили трое миллиардеров из топ-5 самых богатых людей мира - Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.

Что будет после инаугурации Трампа?

По завершении официальной церемонии вступления в должность Дональд Трамп подписал ряд указов, причем один из них предусматривал отмену более 70 решений, принятых его предшественником Джозефом Байденом. После публичных мероприятий новоиспеченный президент отправился в Белый Дом подписывать остальные указы.

Среди самых важных подписанных Трампом указов можно назвать объявление о выходе США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для стимуляции добычи нефти и газа, а также распоряжение ограничить предоставление гражданства США по праву рождения. Кроме того, американский лидер помиловал полторы тысячи участников беспорядков на Капитолийском холме, приостановил запрет на действие TikTok, объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой, а также распорядился приостановить программы помощи другим государствам.