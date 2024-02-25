Вестник Кавказа

Ходжалинский район Азербайджана станет зеленее

Крепость в Аскеране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Восстановлением экологического баланса начали заниматься в Ходжалы в Азербайджане. Специалисты создают обширные зеленые насаждения и инфраструктуру.

В освобожденном Ходжалинском районе Азербайджана начали активно проводить работы по возрождению растительности и инфраструктуры в целом. Это необходимо для восстановления экологического баланса.

В районе высаживают следующие деревья: разного вида сосны, восточный платан, клен, олива. Эти породы растений соответствуют рельефу местности и экологическим особенностям Ходжалинского района. Кроме того, там появляются кустарники и цветы для украшения территории.

В период армянской оккупации растительность была полностью уничтожена в городе Ходжалы и соседних населенных пунктах, отметили в издании Trend.

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