В Кабардино-Балкарии заложили более 900 га садов

КБР развивает садоводство: в республике заложили свыше 900 га садов в прошлом году.

Более 900 га садов разбили в Кабардино-Балкарии за минувший год, рассказали в Минсельхозе республики.

Сообщается, что в республике выполняются работы по удалению старых плодовых деревьев, которые утратили свои качества. Специалисты замещают их молодыми растениями.

В аграрном комплексе республики рассказали о новом тренде садоводства. Специалисты теперь чаще разбивают сады на склонах. Предпочтения отдаются яблоням, грушам, сливам.

Отметим, что ранее КБР стала лидером в регионе по производству овощных консервов.