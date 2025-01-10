Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии заложили более 900 га садов

В Кабардино-Балкарии заложили более 900 га садов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КБР развивает садоводство: в республике заложили свыше 900 га садов в прошлом году.

Более 900 га садов разбили в Кабардино-Балкарии за минувший год, рассказали в Минсельхозе республики. 

Сообщается, что в республике выполняются работы по удалению старых плодовых деревьев, которые утратили свои качества. Специалисты замещают их молодыми растениями. 

В аграрном комплексе республики рассказали о новом тренде садоводства. Специалисты теперь чаще разбивают сады на склонах. Предпочтения отдаются яблоням, грушам, сливам. 

Отметим, что ранее КБР стала лидером в регионе по производству овощных консервов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Выплаты ветеранам ВОВ в КБР увеличат к юбилею победы

Выплаты ветеранам ВОВ в КБР увеличат к юбилею победы

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ

Старейшая канатка в России будет отремонтирована на Эльбрусе

Старейшая канатка в России будет отремонтирована на Эльбрусе

Турналог появится в Нальчике в 2025 году

Турналог появится в Нальчике в 2025 году

Съемки на склонах Эльбруса принесли мировой рекорд российскому кино

Съемки на склонах Эльбруса принесли мировой рекорд российскому кино

Свыше 10 медучреждений построят или обновят за год в Кабардино-Балкарии

Свыше 10 медучреждений построят или обновят за год в Кабардино-Балкарии

Полсотни километров региональных трасс отремонтируют за год в Кабардино-Балкарии

Полсотни километров региональных трасс отремонтируют за год в Кабардино-Балкарии

Лавиноопасность будет сохраняться до вечера 15 января в Кабардино-Балкарии

Лавиноопасность будет сохраняться до вечера 15 января в Кабардино-Балкарии

Власти КБР решили проблему с безработицей

Власти КБР решили проблему с безработицей

Власти КБР расселили 620 человек из ветхого жилья в 2024 году

Власти КБР расселили 620 человек из ветхого жилья в 2024 году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы