Свыше 10 медучреждений построят или обновят за год в Кабардино-Балкарии

Власти КБР рассчитывают построить в текущем году 7 новых медучреждений. Еще ряд объектов планируется отремонтировать.

В Кабардино-Балкарии в 2025 году собираются построить или отремонтировать более 10 медицинский учреждений. Об этом поведали в пресс-службе главы и правительства КБР.

Новые объекты появятся в Белой Речке, Дейском, Красносельском, Куба-Табе, Нижнем и Старом Череке, Светловодском.

Кроме того, планируется также завершить ремонт учреждений в Баксанском, Черекском и Эльбрусском районах, а также в Баксане, Нальчике и Нарткале.

Все работы будут выполнены в рамках нацпроекта "Активная и продолжительная жизнь".