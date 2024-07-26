Вестник Кавказа

Власти КБР решили проблему с безработицей

Власти КБР решили проблему с безработицей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За минувший 2024 год власти Кабардино-Балкарии смогли решить в регионе проблему с трудовой занятостью, снизив число безработных до рекордно низкого уровня – 2 тысяч человек, сообщил глава республики Казбек Коков.

Число безработных в Кабардино-Балкарии (КБР) за минувший 2024 год упало до рекордно низкого уровня - около 2 тыс человек, сообщил глава республики Казбек Коков.

"Сохраняется тенденция к снижению регистрируемой безработицы. Численность безработных граждан, состоящих на учете, на конец года составила порядка 2 тыс человек, то есть в два раза меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года"

- Казбек Коков

Сейчас регион насчитывает 427,4 тыс человек, занятых в производстве – это намного больше, чем в прошлом 2024 году, передает "Интерфакс".

Больше всего трудоспособного населения республики занято в сельском хозяйстве – отрасль приносит самый ощутимый доход. Также население республики занято в обрабатывающих производствах, строительстве и торговле, уточнил глава КБР.

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