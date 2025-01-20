Унесший жизни двух детей пожар потушили в селе Дагестана

Двое несовершеннолетних погибли в результате пожара, произошедшего сегодня в одном из частных домовладений в Дагестане. К настоящему времени возгорание удалось ликвидировать.

Пожарные полностью ликвидировали пожар в селе Брянск в Кизлярском районе Дагестана, жертвами которого стали два ребенка. Об этом сказано в сообщении, размещенном 21 января в Telegram-канале МЧС России.

"При тушении пожара в частном доме в селе Брянск сотрудники МЧС России обнаружили тела 4-летней девочки и 12-летнего мальчика"

– МЧС РФ

Площадь пожара составляла 150 кв метров. В ликвидации возгорания участвовали 17 специалистов, задействовано было 4 единицы техники.