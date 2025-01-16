Пожар унес жизни детей в Дагестане

Дети погибли в результате пожара в жилом доме в Дагестане. На данный момент информации о трагедии немного. Потушен ли пожар, тоже не сообщается.

Детскими смертями окончился пожар в одном из дагестанских сел, соответствующее сообщение опубликовано на сайте республиканского МЧС.

В спасательном ведомстве уточнили, что сигнал о чрезвычайном происшествии был получен сегодня в 13:37 мск. Сообщалось, что огненное событие началось в селе Брянск, расположенном на территории Кизлярского района: там пламя охватило частный дом.

Участковый рассказал, что, согласно предварительным данным, в огне погибли двое детей.

Подробности трагедии пока не сообщаются.