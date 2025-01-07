Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поздравил нового президента США Дональда Трампа

Ильхам Алиев поздравил нового президента США Дональда Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил новому президенту США Дональду Трампу письмо с поздравлением в связи с вступлением его в должность.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо вступившему накануне в должность президента США Дональду Трампу.

"Рад передать Вам самые искренние поздравления в связи с началом деятельности в качестве 47-го Президента Соединенных Штатов Америки, пожелать Вам успехов в предстоящей ответственной высшей государственной деятельности на благо дружественного американского народа"

– Ильхам Алиев

Глава азербайджанского государства выразил уверенность в том, что работа Трампа на посту президента США будет очень важна для продвижения мира во всем мире, упрочения международной безопасности.

Ильхам Алиев напомнил, что Баку и Вашингтон, действуя на базе интересов своей нацбезопасности, всегда вели тесное сотрудничество в борьбе с мировыми вызовами и угрозами, международным терроризмом и различными его проявлениями.

Президент Азербайджана дал высокую оценку азербайджано-американского сотрудничества в энергетике, отметил, что он базируется на добрых традициях и основано на крепком фундаменте, а также обратил особое внимание на постоянную поддержку Трампом азербайджанской энергетической политики.

"Мы намерены и впредь решительно продолжать наше активное и эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами как в традиционных, так и в новых сферах сотрудничества, наше партнерство, основанное на взаимной вере и доверии, и тесно работать с Вами в этих направлениях"

– Ильхам Алиев

Глава азербайджанского государства выразил уверенность в том, что за время второго срока Дональда Трампа дружественные отношения и сотрудничество Баку и Вашингтона станут еще более прочными и получат новое содержание.

"Еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному американскому народу – постоянного благополучия и процветания"

– Ильхам Алиев

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