Вестник Кавказа

Законопроект о вступлении в ЕС будет одобрен парламентом Армении – Арарат Мирзоян

Законопроект о вступлении в ЕС будет одобрен парламентом Армении – Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Глава дипломатии Армении Мирзоян находится в Москве с рабочим визитом. В рамках встречи с министром иностранных дел России Лавровым он заявил, что парламент законодательно оформит курс Еревана на ЕС.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян высказался о курсе на евроинтеграцию Еревана. По словам Мирзояна, законопроект о вступлении в ЕС получит одобрение парламента страны. 

По словам Мирзояна, законопроект является инициативой гражданского общества страны и будет поддержан правящим большинством в парламенте. 

Несмотря на скепсис аналитиков относительно пребывания Армении в ЕАЭС при курсе на евроинтеграцию, глава армянской дипломатии воздержался от оценок. Тем не менее он отметил, что если Ереван будет поставлен перед выбором, то "надо будет смотреть".

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