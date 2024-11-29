Туристический налог повысит цены на отдых в России

Проживание в недорогих гостиницах станет дороже с введением туристического налога. Обсуждается идея заменить его на оборотный налог, поделились в Госдуме.

Туристический налог приведет к тому, что отдых в России подорожает, что особенно отразится на бюджетных вариантах рассказала зампред Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко.

"Мы ожидаем, что турналог, который заработал в России с этого года, приведет к росту цен, в первую очередь, в дешевом сегменте. Структура налога сейчас такая: 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. 1% от стоимости номера в 10 тыс рублей – это 100 рублей"

– Костенко

Помимо этого, небольшой бизнес столкнется с ростом затрат из-за необходимости администрировать турналог. Все это в итоге отразится на стоимости проживания для туристов.

Сегодня турбизнес высказывается за то, чтобы изменить схему и ввести вместо туристического налога оборотный, добавила депутат.

"Это приведет к небольшому росту стоимости размещения, но по факту выйдет менее затратно для объектов размещения в равной степени"

– Костенко

Минфин РФ обсуждает возможность замены туристического налога. По мнению депутата, сбор будет упрощен, что снимет дополнительную нагрузку с турбизнеса.