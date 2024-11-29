Вестник Кавказа

Туристический налог повысит цены на отдых в России

Гостиничный номаер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проживание в недорогих гостиницах станет дороже с введением туристического налога. Обсуждается идея заменить его на оборотный налог, поделились в Госдуме.

Туристический налог приведет к тому, что отдых в России подорожает, что особенно отразится на бюджетных вариантах рассказала зампред Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко.

"Мы ожидаем, что турналог, который заработал в России с этого года, приведет к росту цен, в первую очередь, в дешевом сегменте. Структура налога сейчас такая: 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. 1% от стоимости номера в 10 тыс рублей – это 100 рублей"

– Костенко

Помимо этого, небольшой бизнес столкнется с ростом затрат из-за необходимости администрировать турналог. Все это в итоге отразится на стоимости проживания для туристов.

Сегодня турбизнес высказывается за то, чтобы изменить схему и ввести вместо туристического налога оборотный, добавила депутат.

"Это приведет к небольшому росту стоимости размещения, но по факту выйдет менее затратно для объектов размещения в равной степени"

– Костенко

Минфин РФ обсуждает возможность замены туристического налога. По мнению депутата, сбор будет упрощен, что снимет дополнительную нагрузку с турбизнеса.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
495 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турналог появится в Нальчике в 2025 году

Турналог появится в Нальчике в 2025 году

Нальчик потратит деньги туристов на ремонт

Нальчик потратит деньги туристов на ремонт

Три курортные зоны КЧР введут турналог с 2025 года

Три курортные зоны КЧР введут турналог с 2025 года

Курортный сбор принес Ставрополью более 640 млн рублей

Курортный сбор принес Ставрополью более 640 млн рублей

В Геленджике планируют получить более 100 млн рублей от туристического налога

В Геленджике планируют получить более 100 млн рублей от туристического налога

Кто не будет платить туристический налог на Ставрополье?

Кто не будет платить туристический налог на Ставрополье?

Турналог позволит восстановить достопримечательности Кисловодска

Турналог позволит восстановить достопримечательности Кисловодска

Турналог может появиться в Ставрополе в 2026 году

Турналог может появиться в Ставрополе в 2026 году

Горячий Ключ присоединится к туристическому налогу

Горячий Ключ присоединится к туристическому налогу

Турналог введут во Владикавказе

Турналог введут во Владикавказе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы