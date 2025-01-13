Мощь США остановит все войны – Трамп

Вступивший сегодня в должность президент США Дональд Трамп выступил с инаугурационной речью. В ней он озвучил свои внешнеполитические и внутриполитические приоритеты на посту главы американского государства.

Во время второго президентского срока Дональда Трампа мощь Америки остановит все войны, заявил в своей речи на инаугурации новый глава государства.

Он подчеркнул, что Штаты принесут в мир дух единства, и указал, что на посту президента постарается быть миротворцем.

В то же время, 78-летний Трамп обратил внимание, что США будут принимать меры для расширения своей территории, а также освоения Марса. В частности, он заявил, что американские астронавты установят флаг США на Красной планете.

Новый президент также обещал американскому народу сделать его армию самой сильной в мире.

По словам Трампа, в его работе Америка будет для него прежде всего.

"Америка скоро станет больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем когда-либо прежде"

– Трамп

Глава государства выразил уверенность в том, что в данный момент стартует золотой век США.

Говоря о внутренней политике, Трамп пообещал, что сегодня же режим ЧС на границе с Мексикой, а также пошлет туда войска и в целом подвергнет экстрадиции миллионы мигрантов. Он анонсировал и ряд других "исторических указов".