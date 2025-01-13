Мощь США остановит все войны – Трамп

Во время второго президентского срока Дональда Трампа мощь Америки остановит все войны, заявил в своей речи на инаугурации новый глава государства.
Он подчеркнул, что Штаты принесут в мир дух единства, и указал, что на посту президента постарается быть миротворцем.
В то же время, 78-летний Трамп обратил внимание, что США будут принимать меры для расширения своей территории, а также освоения Марса. В частности, он заявил, что американские астронавты установят флаг США на Красной планете.
Новый президент также обещал американскому народу сделать его армию самой сильной в мире.
По словам Трампа, в его работе Америка будет для него прежде всего.
"Америка скоро станет больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем когда-либо прежде"
– Трамп
Глава государства выразил уверенность в том, что в данный момент стартует золотой век США.
Говоря о внутренней политике, Трамп пообещал, что сегодня же режим ЧС на границе с Мексикой, а также пошлет туда войска и в целом подвергнет экстрадиции миллионы мигрантов. Он анонсировал и ряд других "исторических указов".