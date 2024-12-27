Туман не дал приземлиться в Узбекистане вылетевшему из Сочи самолету

В Намагане из-за непогоды ввели ограничения на прием самолетов. В связи с этим летевшему из Сочи лайнеру пришлось отправиться на запасной аэродром.

Самолет авиакомпании Uzbekistan airways, летевший из Сочи в Намаган, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Uzbekistan airports.

Там отметили, что лайнер направили на запасную воздушную гавань.

"Самолет рейса HY-9826 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Сочи - Наманган произвел посадку в 19.24 (17.24 мск) на запасном аэродроме в Фергане"

– пресс-служба Uzbekistan airports.

Как отмечается, пассажиров самолета отвезут в Намаган на автобусах.

На фоне сильного тумана в аэропорту Намагана вечером 21 января ввели ограничения на прием и выпуск лайнеров. Из-за этого, в частности, самолеты авиакомпаний Flynas и Qanot Sharq были перенаправлены в Ташкент.