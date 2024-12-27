Вестник Кавказа

Туман не дал приземлиться в Узбекистане вылетевшему из Сочи самолету

Uzbekistan Airways
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Намагане из-за непогоды ввели ограничения на прием самолетов. В связи с этим летевшему из Сочи лайнеру пришлось отправиться на запасной аэродром.

Самолет авиакомпании Uzbekistan airways, летевший из Сочи в Намаган, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Uzbekistan airports.

Там отметили, что лайнер направили на запасную воздушную гавань.

"Самолет рейса HY-9826 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Сочи - Наманган произвел посадку в 19.24 (17.24 мск) на запасном аэродроме в Фергане"

– пресс-служба Uzbekistan airports.

Как отмечается, пассажиров самолета отвезут в Намаган на автобусах.

На фоне сильного тумана в аэропорту Намагана вечером 21 января ввели ограничения на прием и выпуск лайнеров. Из-за этого, в частности, самолеты авиакомпаний Flynas и Qanot Sharq были перенаправлены в Ташкент.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
890 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названа сумма денежных переводов в Узбекистан за прошлый год

Названа сумма денежных переводов в Узбекистан за прошлый год

Спрос на рейсы в Ташкент, Грозный и Сочи стал наиболее растущим в 2024 году - &quot;Аэрофлот&quot;

Спрос на рейсы в Ташкент, Грозный и Сочи стал наиболее растущим в 2024 году - "Аэрофлот"

Самолет Uzbekistan Airways из Бухары садился в Москве на одном двигателе

Самолет Uzbekistan Airways из Бухары садился в Москве на одном двигателе

Узбекские рыболовы будут вести промысел на Дальнем Востоке

Узбекские рыболовы будут вести промысел на Дальнем Востоке

В Узбекистане запустят автобусные рейсы до Китая и России

В Узбекистане запустят автобусные рейсы до Китая и России

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Туман вынудил самолет из Новосибирска сесть в Ташкенте

Туман вынудил самолет из Новосибирска сесть в Ташкенте

Самолет Ташкент-Москва задержан на несколько часов

Самолет Ташкент-Москва задержан на несколько часов

Уникальную операцию с помощью российских врачей провели в Узбекистане

Уникальную операцию с помощью российских врачей провели в Узбекистане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы