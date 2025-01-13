Вестник Кавказа

Экотехнопарк в Невинномысске откроется в 2025 году

Экотехнопарк в Невинномысске откроется в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Невинномысске перенесли сроки запуска экологического технопарка. Ожидается, что комплекс производств запустят до конца года.

Проект экотехнопарка в Невинномысске планируется реализовать до конца этого года. Ранее открыть объект должны были в прошлом году, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров. 

Сообщается, что технопарк будет ориентирован на "зеленые" инновации. В частности, здесь будет функционировать система переработки твердых бытовых отходов, что должно благоприятно сказаться на экологии всего региона. 

Отмечается, что сейчас специалисты проводят работы по подключению инженерных коммуникаций.

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