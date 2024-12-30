Часть Невинномысска лишат водоснабжения

На ряде улиц Невинномысска завтра временно отключат воду. Жителям, попавшим в воду отключения, будут подвозить воду по заявкам.

Часть ставропольского города Невинномысска временно останется без водоснабжения, пишет пресс-служба местного «Водоканала».

Как отметили в компании, подача воды будет ограничена с 8:30 до 17:00 14 января. Она затронет 13 улиц, одно шоссе, а также два микрорайона – Правокубанский и РЭС.

Подчеркивается, что попавшие в зону отключения жители города будут получать воду по заявкам.