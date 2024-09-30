Вестник Кавказа

В Минеральных водах пропала вода на двух улицах

В Минеральных водах пропала вода на двух улицах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ставропольском городе Минеральные Воды сегодня вечером 16 домов на двух улицах остались без воды из-за прорыва местного водопровода. Ремонтные бригады обещают к полуночи восстановить поврежденную инфраструктуру.

На двух улицах Минеральных Вод – Новоселов и 22 Партсъезда – сегодня пропала вода из-за аварии на местном водопроводе.

Как рассказали в Ставрополькрайводоканале, специалисты уже локализовали место прорыва металлических конструкций водопровода.

Ожидается, что до полуночи инфраструктура будет восстановлена и вода вернется в 16 домов на указанных улицах.

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