В Минеральных водах пропала вода на двух улицах

В ставропольском городе Минеральные Воды сегодня вечером 16 домов на двух улицах остались без воды из-за прорыва местного водопровода. Ремонтные бригады обещают к полуночи восстановить поврежденную инфраструктуру.

На двух улицах Минеральных Вод – Новоселов и 22 Партсъезда – сегодня пропала вода из-за аварии на местном водопроводе.

Как рассказали в Ставрополькрайводоканале, специалисты уже локализовали место прорыва металлических конструкций водопровода.

Ожидается, что до полуночи инфраструктура будет восстановлена и вода вернется в 16 домов на указанных улицах.