Вестник Кавказа

Лидеры Грузии поздравили Трампа

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Премьер и президент Грузии поздравили Дональда Трампа с инаугурацией. Они пожелали президенту США успехов на должности.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе и президент страны Михаил Кавелашвили поздравили американского лидера Дональда Трампа с инаугурацией. Заявления опубликованы в социальной сети Х.

Кобахидзе и Кавелашвили выразили надежду, что правление новой администрации под руководством нового президента США поспособствует укреплению связей Тбилиси и Вашингтона.

"Мои сердечные поздравления президенту Дональду Трампу с его вторым сроком на посту президента США. Его лидерство должно способствовать глобальному миру и укрепить грузино-американские отношения. Желаю вам всяческих успехов на этом решающем пути!"

- Ираклий Кобахидзе

Кавелашвили выразил надежду, что отношения Грузии и Штатов при Трампе выйдут на более качественный уровень. Он также пожелал успехов в достижении целей и отстаивании ценностей.

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