Лидеры Грузии поздравили Трампа

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе и президент страны Михаил Кавелашвили поздравили американского лидера Дональда Трампа с инаугурацией. Заявления опубликованы в социальной сети Х.
Кобахидзе и Кавелашвили выразили надежду, что правление новой администрации под руководством нового президента США поспособствует укреплению связей Тбилиси и Вашингтона.
"Мои сердечные поздравления президенту Дональду Трампу с его вторым сроком на посту президента США. Его лидерство должно способствовать глобальному миру и укрепить грузино-американские отношения. Желаю вам всяческих успехов на этом решающем пути!"
- Ираклий Кобахидзе
Кавелашвили выразил надежду, что отношения Грузии и Штатов при Трампе выйдут на более качественный уровень. Он также пожелал успехов в достижении целей и отстаивании ценностей.