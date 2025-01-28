Вестник Кавказа

Санкции сдерживают отношения Грузии и США – Давиташвили

Здание правительства Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Отношения Грузии и США могут стать более глубокими, но на это потребуется время и пересмотр антигрузинских санкций, заявил Давиташвили в ходе визита в Вашингтон.

Первый вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили выразил надежду, что отношения Тбилиси Вашингтона станут более глубокими, к числу сдерживающих факторов он отнес санкции.

"Необоснованно веденные санкции против некоторых представителей грузинской власти, безусловно, являются одним из сдерживающих факторов в отношениях и, конечно, должны быть пересмотрены"

– Давиташвили

Он отметил, что санкции - наследие администрации прошлого президента США, и для их пересмотра необходимо время.

"Мы видим, что есть желание углубить сотрудничество, укрепить стратегические отношения, и все это вселяет надежду на то, что отношения с США станут еще более глубокими и крепкими"

– Давиташвили

Первый вице-премьер Грузии находится в США с визитом, он провел ряд встреч с американской стороной, в том числе с представителями Госдепа, и в Минторга и Минфина США.

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