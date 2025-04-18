Вестник Кавказа

Администрация Трампа готова возобновить партнерство с Грузией – Давиташвили

Администрация Трампа готова возобновить партнерство с Грузией – Давиташвили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Белом доме готовы к сценарию восстановления партнерских отношений с Грузией, заявил первый вице-премьер Леван Давиташвили по итогам своего визита в Вашингтон.

Администрация американского президента Дональда Трампа готова вернуться к партнерским отношениям с Грузией, сообщил первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили, только что совершивший визит в США.

"В новой администрации существует очень твердая позиция, что это стратегическое сотрудничество должно не только продолжаться, но и углубляться, переходя на качественно новый этап"

– Давиташвили

Первый вице-премьер подчеркнул, что такое развитие событий принесет практическую пользу и Тбилиси, и Вашингтону.

Напомним, что после того, как на смену Джо Байдену на пост президента США пришел Дональд Трамп, руководство Грузии неоднократно призывало Штаты к перезагрузке отношений.

Так, в начале апреля генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Тбилиси готов начать отношения с Вашингтоном с чистого листа. Он напомнил, что заявления такого содержания грузинская сторона делала неоднократно и подтверждает свою готовность. Политик оценил как очень плохие нынешние отношения Грузии и США. Он выразил надежду, что положение дел скоро изменится. Кроме того, Каладзе добавил, что грузинские власти считают важной борьбу новой администрации США с "глубинным государством", против которого выступает и Грузия.

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