МИД Грузии выразил соболезнования Турции из-за пожара в гостинице

МИД Грузии соболезнует Турции в связи с пожаром, произошедшем на горнолыжном курорте. Об этом сказано в сообщении ведомства.
"Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с трагическим пожаром в отеле горнолыжного курорта Карталкая в Турции. Наши искренние соболезнования семьям погибших и народу Турции в это трудное время"
– пресс-служба МИД
Пожар в гостинице
В ночь с 20 на 21 января в гостинице курорта Карталкая, построенной в 1974 году, произошло возгорание. Огонь начал быстро распространяться по зданию из-за того, что оно облицовано деревом, а внутри установлены деревянные пожарные лестницы. По словам одного из тех постояльцев, которым удалось спастись, там не было детекторов дыма и огнетушителей.
Согласно последним данным, жертвами пожара стали 66 человек, 51 человек пострадал.