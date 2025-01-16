МИД Грузии выразил соболезнования Турции из-за пожара в гостинице

Грузия присоединилась к странам, выразившим соболезнования Турции в связи с пожаром на горнолыжном курорте. В результате происшествия погибли более 65 человек.

МИД Грузии соболезнует Турции в связи с пожаром, произошедшем на горнолыжном курорте. Об этом сказано в сообщении ведомства.

"Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с трагическим пожаром в отеле горнолыжного курорта Карталкая в Турции. Наши искренние соболезнования семьям погибших и народу Турции в это трудное время"

– пресс-служба МИД

Пожар в гостинице

В ночь с 20 на 21 января в гостинице курорта Карталкая, построенной в 1974 году, произошло возгорание. Огонь начал быстро распространяться по зданию из-за того, что оно облицовано деревом, а внутри установлены деревянные пожарные лестницы. По словам одного из тех постояльцев, которым удалось спастись, там не было детекторов дыма и огнетушителей.

Согласно последним данным, жертвами пожара стали 66 человек, 51 человек пострадал.