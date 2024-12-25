Вестник Кавказа

Российского заложника в Газе могут освободить в течение месяца

Российского заложника в Газе могут освободить в течение месяца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ХАМАС начал выдавать Израилю заложников в рамках перемирия. Россиянина Труфанова в палестинском движении обещали вернуть в течение 3-4 недель.

Находящегося в плену ХАМАС Александра Труфанова, который имеет российское гражданство, могут освободить в течение месяца, рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. 

"Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден" 

– Анатолий Викторов 

Дипломат добавил, что других российских граждан в плену ХАМАС нет. 

Отметим, что захват заложников произошел в октябре 2023 года, когда ХАМАС атаковал территорию Израиля. 19 января стороны договорились о прекращении боевых действий и поэтапном обмене заложниками и выводе войск Израиля из Газы. Первый этап перемирия будет действовать 42 дня.

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