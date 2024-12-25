Российского заложника в Газе могут освободить в течение месяца

ХАМАС начал выдавать Израилю заложников в рамках перемирия. Россиянина Труфанова в палестинском движении обещали вернуть в течение 3-4 недель.
Находящегося в плену ХАМАС Александра Труфанова, который имеет российское гражданство, могут освободить в течение месяца, рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден"
– Анатолий Викторов
Дипломат добавил, что других российских граждан в плену ХАМАС нет.
Отметим, что захват заложников произошел в октябре 2023 года, когда ХАМАС атаковал территорию Израиля. 19 января стороны договорились о прекращении боевых действий и поэтапном обмене заложниками и выводе войск Израиля из Газы. Первый этап перемирия будет действовать 42 дня.